ВР завтра продолжит рассмотрение законопроекта о предотвращении коррупции

Завтра, 4 марта, Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение во втором чтении проекта закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции».

Сегодня парламент рассмотрел около 120 из 432 поправок к данному законопроекту. Парламент рассмотрел 9 статей, 8 из которых одобрил, а статью 1 отправил на третье чтение. Статьей 6 данного законопроекта предусмотрены ограничения относительно использования служебного положения. Статьей 7 предусмотрено ограничение относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности. Данной статьей предусмотрено, что должностные лица, которые подпадают под действие данного закона, не могут заниматься другой оплачиваемой и предпринимательской деятельностью, входить в состав органа управления или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли.

Статьей 8, которая уже проголосована во втором чтении, определяется ограничение относительно получения подарков. Ею предусмотрено, что должностные лица, которые подпадают под действие этого законопроекта, могут принимать подарки, «которые отвечают общепризнанным представлениям о гостеприимстве, если стоимость таких подарков не превышает 50% минимальной заработной платы». Данной статьей запрещается получать подарки от юридических и физических лиц за решение, действие или бездеятельность в интересах дарителя, а также запрещается получать подарки от лица, находящегося в подчинении лица, которому вручается подарок.