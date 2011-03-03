Королевская: реформа «упрощенки» позволит увеличить количество малых предпринимателей

Разработанный Советом предпринимателей при Кабинете министров Украины совместно с бизнесом законопроект о реформировании упрощенной системы налогообложения позволит увеличить количество малых предпринимателей на 500 тыс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила председатель парламентского комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«В данную концепцию (реформирования упрощенной системы налогообложения – УНИАН) мы закладываем очень простую модель учета и отчетности, расширяем объем выручки для того, чтобы предприниматели видели перспективы развития, минимизируем ставки налогообложения, так как целью своей ставим организацию рабочих мест», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, законопроектом предлагаются малым и средним предприятиям разные пороги выручки согласно 7 критериям. «Каждый предприниматель мог бы найти непосредственно тот вид деятельности, тот объем выручки и то количество наемных людей, в котором он видел бы свои перспективы развития», - отметила глава комитета Верховной Рады. По мнению депутата, такая модель позволит увеличить количество предпринимателей за первые полгода действия закона более чем на 500 тыс. человек.

В то же время, заявляет Н.КОРОЛЕВСКАЯ, только за прошедший месяц была зафиксирована сдача более 100 тыс. регистраций предпринимателей-«упрощенцев».

До конца марта, прогнозирует она, данный законопроект будет зарегистрирован в парламенте. В то же время, вероятность принятия (законопроекта – УНИАН) до 1 апреля Н.КОРОЛЕВСКАЯ оценивает как «50/50», по ее словам, все зависит от «желания властей».