Закон не предусматривает ухудшения условий должников - юрист

Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры принудительного исполнения решений судов и других органов (должностных лиц), который вступает в силу 8 марта т.г., не предусматривает существенного ухудшения условий должников относительно реализации имущества.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил адвокат ООО "Юридическая фирма "ЮСТ УКРАИНА" Тарас ШЕВЧЕНКО.

«На наш взгляд, порядок обращения взыскания на имущество должников, в соответствии с новым законом, существенно не отличается от предыдущего закона. Можно сказать, что даже есть положения, которые немного смягчают действие закона», - сказал он.

В частности, согласно ч. 7 ст. 52 закона, в случае, если сумма, которая подлежит взысканию по исполнительному производству, не превышает 10 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено это жилье, не осуществляется. В таком случае государственный исполнитель обязан предпринять все меры для выполнения решения за счет другого имущества должника.

Адвокат пояснил, что сегодня размер минимальной заработной платы составляет 941 грн., следовательно, в случае взыскания суммы до 9410 грн., исполнитель не может заявить взыскание на единственное жильё должника.

При этом в новом законе предусмотрен такой же порядок реализации залогового имущества должника, как и в предыдущей редакции. «Исполнитель проводит опись и арест квартиры, при этом сама квартира может передаваться на ответственное хранение должнику. Следовательно, должник может проживать в квартире и пользоваться ею без каких-либо ограничений до момента реализации имущества. После описи и ареста квартиры проводится оценка имущества. Если должник не согласен с оценкой, он может её обжаловать. После оценки имущество передаётся на публичные торги, по результатам которых производится погашение долга», - отметил Т.ШЕВЧЕНКО.

Согласно ч. 2 ст. 62 закона, движимое имущество, стоимость которого не превышает 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, товары бытового потребления, а также другое движимое имущество (в случае, если взыскатель не возражает против этого) реализуются на комиссионных условиях. А недвижимое имущество реализуется исключительно на публичных торгах (аукционах).

«Следовательно, можно сделать вывод, что существенного ухудшения условий должников в процессе реализации имущества в новом законе не предусмотрено», - считает юрист.

Т.ШЕВЧЕНКО отметил, что в соответствии с ч. 1 ст. 63 нового закона, обращение взыскания на дом, квартиру, земельный участок, другое недвижимое имущество физического лица проводится в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества. При этом, в первую очередь осуществляется взыскание на отдельный от дома земельный участок, другое помещение, которые принадлежат должнику. В последнюю очередь осуществляется взыскание на жилой дом или квартиру, в котором фактически проживает должник.

«То есть, в соответствии с новым законом, если квартира не является предметом залога, то обращение взыскания на фактическое жильё должника осуществляется в самую последнюю очередь», - добавил он.

Однако закон дает право государственному исполнителю, в случае уклонения должника от выполнения обязательств, возложенных на него решением, обращаться в суд для установления временного ограничения в праве выезда должника - физического лица или руководителя должника - юридического лица за пределы Украины - до выполнения обязательств по решению.

Также в Гражданском процессуальном кодексе Украины добавлена новая статья 3771, согласно которой решается вопрос о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины. В соответствии с указанной статьёй, вопрос о временном ограничении должника - физического лица или руководителя должника - юридического лица в праве выезда за пределы Украины при выполнении судебных решений и решений других органов (должностных лиц) решается судом по местонахождению органа государственной исполнительной службы по представлению государственного исполнителя, согласованного с начальником отдела государственной исполнительной службы. Суд немедленно рассматривает представление, без вызова или уведомления сторон и других заинтересованных лиц при участии государственного исполнителя.

Следовательно, вопрос о запрете выезда за границу решается судом, без участия должника.