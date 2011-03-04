Баланс интервенций НБУ в феврале был близок к равновесному

Баланс интервенций Национального банка Украины (НБУ) на валютном рынке в феврале т.г. был близок к равновесному - «минус» 7,4 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель группы советников председателя Национального банка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

Также он отметил некоторую девальвацию реально эффективного курса (РЭОК) национальной валюты. Так, по итогам января РЭОК девальвировал на 1,3%. Это произошло потому, что инфляционный дифференциал Украины с торговыми партнерами был низким, так, например, в России январская потребительская инфляция составила 2,4%.

По мнению В.ЛИТВИЦКОГО можно прогнозировать укрепление тенденции к девальвации РЭОК, благоприятной для экспортеров и платежного баланса в целом.