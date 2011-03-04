Отмена голограмм связана с дерегуляцией бизнеса - Азаров

Отмена голограмм связана с общей линией правительства на дерегуляцию бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Это решение связано с нашей общей линией на дерегуляцию, на создание простых условий ведения бизнеса, для уменьшения различных поборов с наших людей, и предпринимателей в том числе», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, голограммы должны применяться только там, где существует необходимость защитить документ большой государственной или финансовой важности.

«А мы видим, что за последние годы различного рода дельцы пробили множество нормативных актов. Эти голограммы у нас уже скоро на туалетной бумаге будут приклеиваться», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. 3 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ № 264/2011, согласно которому отменен президентский указ от 15 ноября 2000 года № 1239 «О защите документа и товаров голографическими защитными элементами».