Сможет ли Украина управиться с госдолгом стратегически?

В Украине очень резко выросли госдолги за 2010 год - с этим мнением аналитиков, теперь, наконец, согласились и политики. Теперь стоит задача с этими долгами разобраться, пока они не стали проблемой №1 для украинской экономики. Для этой цели Кабмин в первых числах марта своим постановлением утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2011-2013 годы (№ 170 от 2 марта). Увы, все привыкли, что всевозможные концепции, стратегии, и перспективные планы утверждаются различными правительствами, зачастую, совершенно не для того, чтобы реализовать их на практике. Однако, на этот раз, пожалуй, сама ситуация в стране вынудит власть держать документ под рукой.

Среди наиболее знаковых заявленных целей: удержать госдолг на экономически безопасном уровне, не выше, чем в 2010 году, обеспечить прозрачность управления госдолгом и продолжить формировать имидж Украины как надежного заемщика, который своевременно и в полном объеме выполняет свои долговые обязательства. Добиться этого правительство намерено путем оптимизации структуры госдолга в разрезе валюты и процентных ставок, минимизировав соответствующие риски, и предотвращения возникновения пиковых нагрузок на госбюджет, связанных с осуществлением платежей по госдолгу. Кроме того — среди задач - повысить уровень ликвидности государственных долговых ценных бумаг, для повышения спроса на них со стороны инвесторов, а также обеспечить эффективное сотрудничество с международными рейтинговыми агентствами относительно присвоения ими суверенного кредитного рейтинга Украине и ее долговым обязательствам. Остальное перечислять не будем.

К чему приведет реализация этой стратегии в условиях украинской экономики?

Предлагается уменьшить долговую нагрузку на экономику страны. Для этих целей планируется, что по итогам 2011 года общая сумма государственных долгов к ВВП не будет превышать 32%, к 2012 году этот показатель должен будет снижен до 30%, а к 2013 году - до 28%.

По итогам 2010 года, соотношение госдолга к ВВП Украины составляет 39%. Кроме, того МВФ прогнозирует, что в 2011 году будет рост и этот показатель достигнет отметки 42%. Поэтому, желание правительства уменьшить соотношение госдолга к ВВП можно осуществить только за счет роста ВВП выше запланированных показателей роста. Тогда действительно, до 2013 года можно достигнуть запланированного показателя. Но для этого рост ВВП должен быть не 3-4% в год, а около 10%.

Однако, в свою очередь, чтобы добиться этого, нужно не разорять малый и средний бизнес, а наоборот его развивать и всячески уменьшать фискальное давление на экономику. Но, так как на данный момент, делается ставка только на развитие крупного бизнеса, то, скорее всего, большого роста ВВП ожидать в ближайшие годы не приходится.

Планируется, что доля государственного внутреннего долга будет расти за счет уменьшения внешнего долга. Согласно плана, по итогам 2011 года доля внутреннего долга в общем госдолге Украины должна составить 46%, в 2012 году тоже 46%, а в 2013 году - уже 48%.

События 2008-2009 годов показали, что большая зависимость госдолга от внешних займов создает крайне рискованную ситуацию в условиях мировых кризисных явлений. Поэтому, ориентация на внутренний долг, это более взвешенная и правильная политика, которая позволит экономику Украины оградить от разного рода мировых кризисных явлений. Действительно, страны, которые имели небольшие суммы внешних долгов более спокойно пережили кризис 2007-2010 гг., чем страны, которые активно привлекали деньги на международных рынках.

Проблема возникает, в том, возможно ли это реализовать в условиях украинского рынка. В результате, того что наша внешняя торговля имеет отрицательное сальдо вызванное большими закупками нефти и природного газа за рубежом, добиться уменьшение доли внешних заимствований очень сложно, если не сказать, нереально. На текущий момент, фактически за счет привлечения внешних заимствований наша экономика финансирует закупки природного газа и нефти по завышенным ценам. Эти ресурсы потом используются для производства нефтепродуктов, металла и продуктов химической промышленности, которая идет на экспорт. Но, так как сумма экспортной выручки от продажи украинского металла и продуктов химической промышленности меньше, чем затраты на покупку нефти и природного газа, то получается, что без внешних долгов производить эту продукцию на экспорт будет невозможно. Этот «парадокс экспорта» Украины являтся одним из краеугольным камнем проблем, и который не позволяет уменьшить долю внешнего заимствования.

Можно достичь уменьшение доли внешних долгов в общей сумме госдолга, если искусственно увеличить саму сумму госдолга. Тогда с математической точки зрения, доля внешних заимствований уменьшится. Но, в этом случае, необходимо будет ускорить эмиссию гривни и тем самым дать «ускорение» росту инфляции в стране.

Согласно Стратегии, планируется увеличить долю госдолга с фиксированной ставкой. В 2011 году предполагается, чтобы на долю госдолга с фиксированной ставкой приходилось 69%, в 2012 году - уже 73%, а 2013 году - 80%.

В данном случае, под ростом госдолга с фиксированной ставкой подразумевается увеличение размещение долгосрочных госбумаг, по которым выплачивается фиксировный доход за определенные интервалы времени. На данный момент, в структуре госдолга большую долю занимают госбумаги с дисконтом, которые выпускались на короткий период времени - до одного календарного года. Для облуживания госдолга более привлекательны госбумаги на длительный период времени, так как это упрощает процесс обслуживания, хотя и удорожает его.

Украинский финансовый рынок уже готов к долгосрочным госбумагам. И спрос на такого рода ценные бумаги будет иметь место. Но, при этом надо помнить, что добиться высокой ликвидности этих ценных бумаг, можно будет только за счет грамотной процентной политики по этим облигациям. Если ставка дохода будет занижена, то будут проблемы для реализации таких госбумаг. Долгосрочные ценные бумаги очень чуствительны к ставки доходности и требуют пристального внимания к спросу на эти бумаги со стороны инвесторов.

Кстати, согласно Стратегии, планируется увеличить средний срок обращения государственных ценных бумаг. В 2011 и 2012 году до 4 лет, а в 2013 году - до 5 лет. Эта идея перекликается предыдущей идее увеличение объемов ценных бумаг с фиксированным доходом. Для экономики Украины очень выгодно, как можно на более длительное время увеличить сроки по госдолгам. В данной ситуации это действительно можно реализовать, но при сбалансированном и грамотном подходе, чтобы не поспешить с принятием ошибочных решений.

Александр Охрименко, председатель Наблюдательного совета банка «Центр» (для УНИАН)