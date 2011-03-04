Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9350-7,9410 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок 7,9350/7,9410 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2808/0,2811, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0705/11,0810. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3951/1,3953 (четверг – 1,3850/1,3852).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.