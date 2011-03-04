Мер Чернигова: поступление единого налога в бюджет развития поможет местным программам

Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ считает, что включение единого налога в бюджет развития позволит более эффективно воплощать местные целевые программы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания консультативно-совещательного совета по вопросам местного самоуправления при председателе Черниговского облсовета.

По словам А.СОКОЛОВА, по новым Бюджетному и Налоговому кодексам, единый налог будет поступать в бюджет развития.

"Это сделает общины менее зависимыми в формировании бюджета развития от продажи коммунального имущества и земли", - сказал он.

А.СОКОЛОВ сообщил, что в 2010 году в городской бюджет поступило 18 млн. грн. единого налога. Такая же сумма поступлений запланирована в бюджете Чернигова на 2011 год. Бюджет развития в 2010 году составлял около 8,8 млн. грн.

А.СОКОЛОВ заметил, что в Чернигове с 2002 года реализуются местные целевые программы по ремонту кровель, улучшению освещения города, восстановлению внутридворовых проездов, установлению детских, спортивных площадок и другие. Их финансирование, в зависимости от наполнения бюджета развития, было неравномерным.