Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9345/7,9400 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9350/7,9410, к 12:00 сузился спрэд 7,9350/7,9380. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9345/7,9400 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2808/0,2811, к 12:00 цены поднялись до 0,2813/0,2814. К закрытию цены установились на следующих уровнях - 0,2812/0,2814. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,1950 (-0,0647).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3750/1,3875. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,0705/11,0810, к 12:00 цены ушли вверх - 11,0760/11,0860. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,0825/11,0960.