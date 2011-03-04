Международные валютные резервы НБУ выросли до 36,67 млрд. долл.

Международные валютные резервы Национального банка Украины в феврале т.г. выросли на 4,4% - до 36 млрд. 669,99 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, на конец февраля 2011 года резервы в иностранной валюте составляли - 35 млрд. 414,34 млн. долл., резервная позиция в МВФ — 0,03 млн. долл., специальные права заимствования — 10,27 млн. долл., золото — 1 млрд. 245,35 млн. долл.