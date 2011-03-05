Лавринович не сомневается в принятии антикоррупционного закона

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ не сомневается, что Верховная Рада примет в целом антикоррупционный закон.

Об этом он заявил во время эфира "Шустер Live".

"Я уверен в том, что парламент примет закон, даже если часть оппозиционно настроенных депутатов будут максимально прилагать усилия, чтобы этого не произошло. Он будет принят", - скащал А.ЛАВРИНОВИЧ.

В то же время, отметил А.ЛАВРИНОВИЧ, он далек от того, чтобы считать, что вступление в силу данного закона очень существенно повлияет на уровень коррупции в Украине. "Совсем другие факторы повлияют. И они уже начали влиять. Их очень много", - сказал министр. По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, тот антикоррупционный законопроект, который сейчас предлагается принять, указывает каким образом можно предотвращать коррупцию. "Данный закон больше говорит о том, что будет плохо, если ты живешь и будешь совершать неправильные действия, - неправомерно использовать свое служебное положение или обогащаться. Это, например, если есть амбар и в нем рассыпана мука или зерно и там поставить ловушки и, несмотря на их наличие, мыши все равно будут бегать за зерном. Надо сделать так, чтобы зерно не рассыпалось", - добавил он.