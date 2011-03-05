Лавринович не против, чтобы Счетную палату возглавил представитель оппозиции

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ поддерживает идею, чтобы следующим председателем Счетной палаты стал представитель оппозиции.

Об этом он заявил во время эфира "Шустер Live".

"Относительно того, что Счетную палату должен возглавить оппозиционер, я это поддерживаю", - сказал он. При этом А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что это не определено на законодательном уровне. В то же время, заметил он, вопрос, что этот орган должен возглавлять оппозиционер неоднократно в разные времена обсуждался между властью и оппозицией и находил консенсусное решение. "И поэтому я не думаю, что для нас это будет проблемой, когда закончится срок полномочий действующего председателя Счетной палаты. Я думаю, что это нормальный подход", - добавил министр. В то же время, добавил А.ЛАВРИНОВИЧ, необходимо четко понимать какие политические силы в настоящее время находятся в оппозиции. "Это для того, чтобы не сказали, что избрали якобы не того кого хотели. Поэтому просто написать, что это представитель оппозиции - это не является решением", - сказал он.