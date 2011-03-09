Инфляция в феврале составила 0,9%, с начала года – 1,9%

Индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в феврале в Украине по сравнению с январем текущего года составил 0,9%, с начала года – 1,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

По сравнению с февралем 2010 года инфляция в феврале 2011 года составила 7,2%.

На продукты питания в феврале т.г. цены выросли на 0,3%, тарифы на жилищно-коммунальные услуги - на 4,6%, цены на транспорте – 2,4%, цены на топливо – 4,3%.

На 1,3% подорожал хлеб, на 1% - кондитерские изделия. Фрукты и овощи подорожали на 3,3% и 5,1% соответственно.

Вместе с этим, на 13,8% подешевели яйца, на 2,3% – мясо и мясопродукты, сыр и молоко –на 0,4% и 0,3%.

На 0,7% снизилась цена на аудио- и видеотехнику, на 0,3% – на бытовую технику и на 0,1% – на услуги связи.

На 0,1% и 0,5%, соответственно, подешевели одежда и обувь.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составила 1%, в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года – 8,2%.