Европарламент призвал страны ЕС ввести налог на финансовые операции

Европейский парламент одобрил резолюцию в поддержку идеи введения в странах Европейского Союза специального налога на отдельные виды финансовых операций.

Как сообщает Радио “Свобода”, соответствующую резолюцию Европарламент принял 8 марта.

Возможная ставка налога - 0,05% от суммы отдельного принятого соглашения. Речь идет, прежде всего, о купле-продаже банками и другими финансовыми компаниями производных финансовых инструментов, однако полный перечень облагаемых налогом операций пока не определен.

Ввести такой налог в мировой практике предложили на последнем саммите G20 в ноябре прошлого года Германия и Франция, но сразу несколько стран, в том числе США и Канада, выступили против.

В резолюции отмечается, что сначала такой налог следует ввести в Европе на региональном уровне.