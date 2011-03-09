Азаров считает существующий рост доходов и инфляцию адекватными экономической ситуации

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает сегодняшний рост доходов населения и инфляцию в стране адекватными экономической ситуации, которая существует в Украине, учитывая тенденции на мировом рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня на заседании Кабинета министров.

Он сообщил, что рост реальных доходов в Украине в феврале 2011 года по сравнению с февралем 2010 года составил 11%, средняя зарплата в Украине достигла 2 тыс. 300 грн. в месяц.

При этом премьер подчеркнул, что такой уровень доходов все же недостаточный.

«Наверное, это недостаточно. Однако наша экономика только выходит из кризиса, а во многих отраслях кризисные явления еще не преодолены. Поэтому строить заоблачные прогнозы, заниматься самообманом не стоит», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что хоть инфляция составляет 0,9% по итогу февраля, однако этот показатель мог бы быть меньше. «Понятно, что обычного потребителя и это не может устроить (инфляция 0,9% - УНИАН), лучше чтобы цены совсем не поднимались или снижались», - сказал Н.АЗАРОВ.

Однако он подчеркнул. что в реальной жизни, когда дорожает нефть и газ, повышаются цены на продовольствие в мире, а обесцененный доллар давит на национальную валюту, - снижения цен ожидать нет оснований.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в феврале в Украине по сравнению с январем т.г. составил 0,9%, с начала года – 1,9%.

По сравнению с февралем 2010 года инфляция в феврале 2011 года составила 7,2%.

На продукты питания в феврале т.г. цены выросли на 0,3%, тарифы на жилищно-коммунальные услуги - на 4,6%, цены на транспорте – 2,4%, цены на топливо – 4,3%.

На 1,3% подорожал хлеб, на 1% - кондитерские изделия. Фрукты и овощи подорожали на 3,3% и 5,1% соответственно.

Вместе с этим, на 13,8% подешевели яйца, на 2,3% – мясо и мясопродукты, сыр и молоко –на 0,4% и 0,3%.

На 0,7% снизилась цена на аудио- и видеотехнику, на 0,3% – на бытовую технику и на 0,1% – на услуги связи.

На 0,1% и 0,5%, соответственно, подешевели одежда и обувь.

Напомним, инфляция в Украине в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составила 1%, в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года – 8,2%.