Поляки в прошлом году взяли ипотечных кредитов почти на 17 млрд. долларов

Варшава.Граждане Польши в прошлом году взяли кредиты на покупку недвижимости на общую сумму около 17 млрд. долларов, что более чем в 3,5 раза больше показателей кризисного 2009 года.

По данным Национального банка Польши, которыми располагает УНИАН, задолженность польских домохозяйств по ипотечным кредитам за прошлый год выросла на около 25%, составив на январь 2011 года 94,1 млрд. долларов (1 долл. = 2,9 PLN).

В 2009 году выдано около 5 млрд. долларов ипотечных кредитов (по текущему курсу) после рекордных почти 30 млрд. долларов в 2008 году.

60% выданных кредитов номинированы в иностранной валюте.

По данным Союза польских банков (СПБ), в прошлом году поляки взяли 230 тыс. ипотечных кредитов, средний размер которых составил 70 тыс. долларов.

При этом, в прошлом году почти 80% кредитов было выдано в национальной валюте. (До финансового кризиса 2008 года самой большой популярностью в Польше пользовались кредиты в швейцарских франках – УНИАН).

До 17% с 9% выросла доля кредитов, номированных в евро, которое планируется ввести в Польше в перспективе нескольких лет.

По данным рапорта о польском рынке недвижимости, подготовленного Amron SARFiN при содействии СПБ, ипотечные кредиты имели почти 1,5 млн. граждан 38-миллионой Польши.

Согласно рапорту, самое дорогое жилье в стране оставалось в столице – Варшаве, которое однако за год подешевело на около 0,7% - до 2,8 тыс. долларов за квадратный метр.

Стоимость средней сделки по покупке жилья в польской столице в прошлом году составила 170 тыс. долларов.

Эксперты отметили, что столичная недвижимость и в большинстве других городов Польши продолжает дешеветь.

Справка УНИАН. По данным Национального банка Польши, общая задолженность по кредитам польских домохозяйств на январь текущего года составляла 164 млрд. долларов, что составляет почти 40% прошлогоднего ВВП страны.

Выданные потребительские кредиты, которые заняли второе место по объемам после ипотечных, составляли около 50 млрд. долларов.

В тоже время польские домохозяйства держали в банках эквивалент почти 150 млрд. долларов (более 90% в национальной валюте).