Количество недобросовестных должников в Польше превысило 2 млн. человек

Варшава. Количество граждан Польши, задерживающих оплату счетов и кредитов на более чем два месяца, в феврале текущего года впервые превысило 2 млн. человек.

Согласно рапорту InfoDług, которым располагает УНИАН, за последний год количество недобросовестных должников увеличилось почти на 20%, а просроченный долг вырос на 70% до 9,7 млрд. долларов (1 долл.=2,9 злот.).

В четвертом квартале 2010 года просроченный долг вырос на 12%, или на более чем 1 млрд. долларов.

Средний долг в прошлом месяце составлял около 5 тыс. долларов, что на 10% выше показателей четвертого квартала 2010 года.

Почти 60% поляков, задерживающих оплату, – мужчины, большинство из которых в возрасте от 30 до 39 лет.

Рекордная просроченная задолженность одного из граждан Польши составляет 30 млн. долларов.

Справка УНИАН. Рапорт InfoDlug с августа 2007 года готовит организация BIG Infomonitor на основе данных Ассоциации банков Польши, Бюро кредитных историй, а также центров, фиксирующих задолженность за поставляемые коммунальные и телекоммуникационные услуги и оплату алиментов.

В рапорте учитывается просроченная задолженность в размере более 70 долларов.