Правительству в этом году вряд ли удастся удержать инфляцию в пределах 8,9% - эксперт

Учитывая текущий рост цен на нефть, правительству вряд ли удастся удержать инфляцию в 2011 году в пределах заявленных в бюджете 8,9%.

Так в интервью УНИАН директор департамента аналитики Foyil Securities Агшин МИРЗАЗАДЕ прокомментировал обнародованные Госкомстатом данные по инфляции за февраль.

«Мы ожидаем, что рост цен на топливо окажет влияние на цены на продовольственные товары уже в марте, поэтому в ближайшие месяцы инфляция будет ускоряться», - сказал он.

А.МИРЗАЗАДЕ также отметил, что из-за неожиданного роста цен на нефть его компания намерена пересмотреть свой прогноз инфляции на 2011 г. (9,8%) в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с обнародованными Госкомстатом данными, индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в феврале в Украине по сравнению с январем текущего года составил 0,9%, с начала года – 1,9%.

Справка УНИАН. В госбюджете Украины на 2011 год уровень инфляции (декабрь к декабрю) составляет 8,9%.