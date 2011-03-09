НБУ ужесточил порядок выдачи валютной лицензии небанковским финучреждениям

Национальный банк Украины ужесточил порядок выдачи небанковским финансовым учреждениям и «Укрпочте» генеральной лицензии на осуществление валютных операций.

Это предусмотрено постановлением Нацбанка №589 (вступило в силу с 8 марта т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

Данным постановлением вносятся изменения в Положение о порядке предоставления небанковским финансовым учреждениям, национальному оператору почтовой связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций. В частности, получение генлицензии возможно только в том случае, если срок деятельности небанковского финучреждения в сфере предоставления резидентам финансовых услуг составляет не менее чем полный календарный год.

Кроме того, НБУ наделил себя правом отозвать валютную генлицензию в случае, если утратила действие (остановлена, временно остановлена) лицензия на осуществление финансовых услуг, которая была выдана соответствующим регулятором.

При подаче заявки на получение валютной генлицензии Нацбанк обязал предоставлять нотариально заверенную копию устава небанковского финучреждения, а также баланс и отчет о результатах финансовой деятельности.

Согласно внесенным изменениям, в случае убыточной деятельности финучреждения за предыдущий год Нацбанк может как отказать в предоставлении валютной генлицензии, так и отозвать ее.

С 8 марта 2011 года общий срок рассмотрения Нацбанком документов для получения генеральной лицензии не может превышать 50 рабочих дней с даты их поступления. До этого НБУ должен был принять решение о предоставлении или отказе в предоставлении генеральной лицензии на протяжении 20 рабочих дней с даты поступления документов.