НБУ разъяснил вопросы, возникающие при открытии счета в банке

Национальный банк Украины считает, что банки не обязаны требовать от клиента официальных документов относительно отягощения имущества.

В письме №25-111/523-3297 от 4 марта 2011 года, текстом которого располагает УНИАН, регулятор излагает свою позицию по поводу дополнений в статье 6 Закона Украины “О платежных системах и переводе средств в Украине”, которые вступают в силу с 9 марта 2011 года.

В частности, статьей предусмотрено, что в случае открытия счета клиентом, относительно которого существует публичное обременение движимого имущества, наложенное государственным исполнителем, банк останавливает расходные операции по такому счету на сумму обременения и сообщает государственному исполнителю об открытии счета. Сообщение об открытии счета вручается государственному исполнителю владельцем счета, который обязан подать в банк документы, подтверждающие получение государственным исполнителем сообщения.

По этому поводу Нацбанк в своем письме отмечает: «Обращаем ваше внимание на то, что Закон Украины “О платежных системах и переводе средств в Украине” не возлагает на банк обязанности по получению от клиента любых официальных документов, которые бы подтверждали наличие или отсутствие обременения имущества или обязанности получать соответствующую информацию непосредственно из Государственного реестра обременения движимого имущества. С учетом этого, по нашему мнению, статья 6 Закона касается исключительно случаев, когда факт наличия публичного обременения является очевидным для банка, то есть публичное обременение применено к средствам или другим ценностям клиента, которые находятся на счетах или на хранении непосредственно в этом банке».

НБУ считает, что банк должен сообщить государственному исполнителю о факте открытия нового счета исключительно в случае, если в этом же банке клиент уже имеет средства или другие ценности, на которые наложен арест этим государственным исполнителем.

Свою позицию регулятор объясняет тем, что согласно Закону Украины “О платежных системах и переводе средств в Украине” сообщение об открытии счета вручается государственному исполнителю владельцем счета, соответственно, банк должен выдать данное сообщение об открытии счета клиенту под роспись.

Нацбанк указывает, что до внесения необходимых изменений в нормативные акты НБУ в своей работе банки должны руководствоваться действующим законодательством.