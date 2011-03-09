НБУ намерен обязать банки конкретизировать информацию об операциях в банкоматах

Национальный банк Украины намерен обязать банки в отчете о кассовых оборотах конкретизировать информацию об операциях, осуществленных в банкоматах.

Это предусмотрено в переданном УНИАН проекте изменений в Правила организации статистической отчетности, которая подается в НБУ.

«Для составления Национальным банком Украины денежной и банковской статистики банки – юридические лица предоставляют сводные данные по банку в целом, в разрезе обособленных подразделений банка, в разрезе областей по операциям, осуществленным обособленными подразделениями банка или с применением банкоматов, на территории области…», – говорится в документе.

В пояснении к проекту указывается, что основанием для внесения изменений является, в частности, увеличение количества операций с применением программно-технических комплексов самообслуживания.

В НБУ считают, что данные изменения обеспечат «создание более совершенной информационной базы для составления прогнозов кассовых оборотов как по территориальному признаку, так и в целом по Украине», а также «усиление контроля за полнотой и целевым направлением наличных платежей».