Сальдо интервенций НБУ на межбанке в феврале было отрицательным – 7,4 млн. долл.

Отрицательное сальдо интервенций Национального банка Украины на межбанковском валютном рынке в феврале т.г. составило (в долларовом эквиваленте) 7,4 млн. долл., в январе-феврале сальдо было положительным – 248,1 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно информации регулятора, в прошлом месяце объем покупки валюты составил 599,7 млн. долл., продажи – 607,1 млн. долл. За прошлый месяц НБУ купил 2,8 млн. и продал 607,1 млн. американских долларов.

Также Нацбанк купил в резервы 173,3 млн. евро, 65 млн. фунтов стерлингов, 179 млн. швейцарских франков, 70 млн. австралийских долларов.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 19 млрд. 409,4 млн. долл. США.

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составил 3 млрд. 920,7 млн. долл., в т.ч. банки купили у населения 1 млрд. 308 млн. долл., продали – 2 млрд. 612,7 млн. долл.

Справка УНИАН. Международные валютные резервы Национального банка Украины в феврале т.г. выросли на 4,4% – до 36 млрд. 669,99 млн. долл.

В 2010 году международные резервы Нацбанка выросли на 30,45% – до 34,576 млрд. долл.