Банк Кредит Днепр вошел в число 10 банков-лидеров по приросту депозитов физических лиц

Банк Виктора Пинчука Кредит Днепр по итогам 2010 г. вошел в число 10 банков-лидеров по приросту депозитов физических лиц.

Согласно рейтингу Ассоциации украинских банков (АУБ), в течение 2010 г. Банк Кредит Днепр на 43,6% увеличил объем депозитов частных лиц - до 2289,781 млн. грн., и занимает 24 позицию в рейтинге отечественных финучреждений по этому показателю.

Как отмечают эксперты, в 2010 году Банк реализовал первый этап в стратегии выхода на национальный уровень, став одним из самых динамично развивающихся банков страны. Согласно рейтингу АУБ, Банк Кредит Днепр вошел в число 30 ведущих отечественных банков по размеру активов, переместившись за год на 6 пунктов вперед.

В 2010 году банк на 40% увеличил региональную сеть, существенно усилив свое присутствие в Киеве. Темпы прироста депозитного портфеля юридических лиц превысили 40%. По этому показателю финучреждение занимает 25 место среди украинских банков. Рост кредитного портфеля юридических лиц за аналогичный период составил около 50%.

Справка УНИАН. Банк Кредит Днепр (основан в 1993 г.) - универсальное банковское учреждение, предоставляет полный комплекс банковских услуг. Право Банка на предоставление услуг подтверждено лицензией Национального банка Украины № 70 от 28.07.2009 г.

В 2010 году Банк Кредит Днепр вошел в число крупных банков Украины по классификации НБУ. Владельцем Банка является предприниматель и меценат Виктор Пинчук.

В числе корпоративных клиентов Банка – предприятия и компании, работающие в сфере металлургии, ритейла, телекоммуникаций, аграрном секторе. Банк Кредит Днепр обслуживает более 130 тысяч физических лиц, в течение 8 лет осуществляет выплату пенсий. В настоящее время Банк Кредит Днепр представлен в 15 областях Украины, включая Киев (19 отделений) и города-миллионники.

Согласно рейтингам СМИ, Банк Кредит Днепр входит в число десяти наиболее надежных банковских учреждений страны и в ТОП-5 отечественных банков по уровню доверия граждан.

