В рейтинге "Forbes" – восемь украинских миллиардеров

Восемь украинцев попали в рейтинг миллиардеров американского журнала "Forbes" за 2010 год. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Украинский депутат и бизнесмен Ринат АХМЕТОВ стал 39-м в рейтинге миллиардеров "Forbes" и первым среди украинцев в этом списке. Его состояние эксперты журнала оценили в 16 млрд. долл.

Бизнесмен Виктор ПИНЧУК с состоянием 3,3 млрд. долл. занял 336-ое место.

На 459-м месте в рейтинге оказались Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ, их состояние эксперты оценили в 2,5 млрд. долл.

Константин ЖЕВАГО с состоянием 2,4 млрд. долл. занял 488-ое место.

На 833-м месте Юрий КОСЮК с состоянием в 1,5 млрд. долл.

На 1057-м месте бизнесмен Андрей ВЕРЕВСКИЙ с состоянием 1,1 млрд. долл.

И замыкает список украинцев в рейтинге Олег БАХМАТЮК, став 1140-м в рейтинге с состоянием 1 млрд. долл.

Справка УНИАН. Р.АХМЕТОВ – владелец «СКМ», владеющей и управляющей активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости. В группу «СКМ» входят компании «Метинвест Холдинг», ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, «Сегодня Мультимедиа», «ТРК Украина», «ЭСТА Холдинг», «Украинский ритейл» и другие.

В.ПИНЧУК – основной акционер «Интерпайп» – международная компания. Продукция "Интерпайпа" поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке.

И.КОЛОМОЙСКИЙ и Г.БОГОЛЮБОВ – основные акционеры группы «Приват».

К.ЖЕВАГО – основной акционер Ferrexpo. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo plc контролирует 97,31% акций ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» – одного из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.

Ю.КОСЮК – основной акционер одной из крупнейших агропроизводственных компаний «Мироновский хлебопродукт». Основные направления деятельности группы – птицеводство и смежные производства (производство охлажденной курятины, готовых замороженных продуктов, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса); другая сельскохозяйственная деятельность (производство свежей говядины премиум-класса, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов). В настоящее время в состав компании входит более 20 предприятий.

А.ВЕРЕВСКИЙ – основной акционер одной из крупнейших агрокомпаний Кернел. Компания занимается производством и экспортом подсолнечного масла, экспортом зерновых культур, владеет крупнейшей сетью зерновых элеваторов.

Украинский бизнесмен О.БАХМАТЮК является мажоритарным акционером крупнейшего в Украине производителя яиц и яичных продуктов агрохолдинга «Авангард».