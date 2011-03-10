Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9320-7,9390 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9330/7,9380, к 12:00 сузился спрэд - 7,9345/7,9370. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9320/7,9390.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2789/0,2792, к 12:00 цены снизились до 0,2786/0,2787. К закрытию цены установились на уровне 0,2785/0,2787.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,4975 (+0,1875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3805/1,3920.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9595/10,9680, к 12:00 цены ушли вверх - 10,9750/10,9845. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,9620/10,9780.