Сумма уплаченных штрафов, наложенных АМКУ, в 2010 году выросла в 3 раза

Сумма уплаченных штрафов, наложенных Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) в 2010 году выросла почти в три раза – до 34,9 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время итогового заседания комитета сообщил первый заместитель председателя АМКУ Юрий КРАВЧЕНКО.

В то же время, отметил он, выросли суммы наложенных комитетом штрафов. «В 2010 году показатели наложенных штрафов в два раза превысили показатели 2007 и 2008 годов и составили 27,1 млн. грн.», - говорит Ю.КРАВЧЕНКО.

В 2010 году АМКУ выявил 3271 нарушение конкурентного законодательства, в частности 1063 злоупотребления монопольным положением, 391 антиконкурентный сговор, 580 антиконкурентных действий органов власти, 266 случаев недобросовестной конкуренции. Самое большое количество нарушений было зафиксировано на рынках агропромышленного комплекса (16,7%), жилищно-коммунального хозяйства (16,1%), топливно-энергетического комплекса (11,8%), охраны здоровья (7,5%), строительства и строительных материалов (4,6%), транспорта (5,7%).