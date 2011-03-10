Тигипко: за мелкие нарушения в бизнесе нужны штрафы вместо уголовной ответственности

Вице-премьер-министр, лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО считает, что с целью развития национальной экономики уголовную ответственность за незначительные экономические нарушения для бизнеса следует заменить штрафами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии «Сильная Украина», переданном УНИАН.

"Бизнес, который допустил нарушение, должен быть жестко наказан гривней и должен иметь возможность отработать свою ошибку, а не выпадать из реальной экономики", - считает С.ТИГИПКО.

Комментируя решение правительства о принятии пятилетней стратегии противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и внесение в Верховную Раду двух законопроектов, направленных на усиление ответственности за отмывание денег и упрощение процедуры ареста и конфискации активов террористических организаций, он отметил, что усиление ответственности за махинации на фондовом рынке станет эффективным инструментом борьбы с коррупцией.

«Борьба с терроризмом – важно дело, однако для Украины намного более актуальной является борьба с коррупцией, – сказал С.ТИГИПКО. – Именно под это задание необходимо «заточить» законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». В частности, по мнению вице-премьера, нужно как можно быстрее реализовать Конвенцию ООН против коррупции, в которой рекомендуется установить уголовную ответственность за незаконное обогащение. «Если чиновник не сможет доказать легальность получения средств на покупку дома или машины, то это и есть «незаконное обогащение». Дом или машина подлежит конфискации, а виновный должен быть привлечен к уголовной ответственности. Это мировая практика, и ее нужно применять и в Украине», – считает С.ТИГИПКО.