Кабмин отменил решение о невзимании НДС с услуг питания в медучреждениях

Кабинет министров Украины отменил свое постановление от 1998 г. о порядке освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость операций по предоставлению услуг по питанию в заведениях (учреждениях) здравоохранения.

Соответствующее постановление №216 от 9 марта т.г. размещено на сайте правительства.

Напомним, что правительство вносит изменения в нормативную базу согласно вступившему в действие с 2011 года Налоговому кодексу.