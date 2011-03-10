Участие Клюева повышает шансы на подписание договора о ЗСТ с ЕС – польские эксперты

Варшава.Участие вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА в переговорах о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом повышает шансы подписания соглашения в текущем году.

Об этом сказано в аналитическом обзоре Центра Восточных исследований (OSW, Варшава), которым располагает УНИАН.

Польские эксперты отметили, что 2 марта в Брюсселе А. КЛЮЕВ передал европейской стороне украинские предложения по разрешению самых спорных моментов готовящегося договора.

«Все большая активность на высоком уровне дает шансы подписания Договора об Ассоциации (главной частью которого будет договор о ЗCТ – УНИАН) еще в этом году», - считают аналитики.

По их данным, ряд крупных стран Евросоюза «увеличили давление» на Украину по поводу договора, что также повышает шансы достижения компромисса в ближайшие месяцы.

«Две стороны выразили заинтересованность, чтобы компромисс по самым важным вопросам был достигнут перед 16-м раундом переговоров, запланированным на апрель», - отмечает OSW.

По мнению экспертов, Украина, скорее всего, намерена добиваться от ЕС ежегодного увеличения квот на поставку сельскохозяйственной и другой продукции на европейский рынок с перспективой полной либерализации торговли.

Как сообщал УНИАН, 2 марта т.г. в Брюсселе А.КЛЮЕВ провел переговоры по вопросу подготовки Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, включая создание зоны свободной торговли.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году. В начале 2008 года, после вступления Украины во Всемирную торговую организацию, стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговле, которое должно стать составной частью соглашения об ассоциации.