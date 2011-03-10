Потребительская инфляция в Украине со второго квартала будет расти - эксперт

Потребительская инфляция в Украине будет расти начиная со второго квартала 2011 года.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр ЛОЗОВОЙ.

По его мнению, пересмотр административно регулируемых тарифов на коммунальные услуги, повышение цен на бензин и нестабильность цен на продукты питания – все эти факторы окажут влияние на дальнейшее ускорение потребительской инфляции в этом году. Кроме того, сильный рост цен производителей, который с некоторой задержкой окажет давление на цены потребительских товаров, является существенным риском для прогноза инфляции в 2011 году.

При этом, полагает А.ЛОЗОВОЙ, текущее ослабление инфляционной динамики в основном отражает тренд месячной дефляции, которая наблюдалась в середине 2010 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в феврале в Украине по сравнению с январем т.г. составил 0,9%, с начала года – 1,9%. По сравнению с февралем 2010 года инфляция в феврале 2011 года составила 7,2%.

На продукты питания в феврале т.г. цены выросли на 0,3%, тарифы на жилищно-коммунальные услуги - на 4,6%, цены на транспорте – 2,4%, цены на топливо – 4,3%. На 1,3% подорожал хлеб, на 1% - кондитерские изделия. Фрукты и овощи подорожали на 3,3% и 5,1% соответственно.

Вместе с этим, на 13,8% подешевели яйца, на 2,3% – мясо и мясопродукты, сыр и молоко – на 0,4% и 0,3%. На 0,7% снизилась цена на аудио- и видеотехнику, на 0,3% – на бытовую технику и на 0,1% – на услуги связи. На 0,1% и 0,5% соответственно подешевели одежда и обувь.