Поступления валюты в Украину от нерезидентов превысили переводы в их пользу на 1,9 млрд. долларов

Поступления валюты в Украину в феврале от нерезидентов превысили переводы в их пользу на 1,9 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

"В феврале поступления иностранной валюты от нерезидентов превысили переводы в их пользу почти на 1,9 млрд. дол. При этом доля экспортных поступлений в общем их объеме составляла 53%", - говорится в сообщении.

В НБУ считают, что благодаря такому развитию ситуации предложение инвалюты и спрос на нее на межбанковском валютном рынке оставались в прошлом месяце уравновешенными.

По данным регулятора, гривня относительно доллара США в феврале укрепилась на межбанковском валютном рынке на 0,13% до 7,9423 грн./долл., а на наличном сегменте, по операциям по продаже долларов США, - на 0,34% до 7,9533 грн./долл.

Официальный курс гривни к доллару США укрепился на 0,12% до 7,9307 грн./долл. Относительно евро и российского рубля гривня по официальному курсу обесценилась на 0,26% и 2,4%, до 10,9142 грн./евро и 2,7403 грн./10 рублей.