Депутаты Европарламента призвали страны ЕС расширить санкции против Беларуси

Брюссель. Депутаты Европейского парламента призвали государства ЕС расширить санкции против Беларуси в связи с продолжающимися в этой стране репрессиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в резолюции Европарламента, принятой вчера на сессии в Страсбурге.

Депутаты, в частности, призвали ЕС запретить въезд прокурорам, судьям и сотрудникам КГБ Беларуси, если репрессии против активистов гражданского общества не прекратятся.

В резолюции также приводится пример экс-кандидата в Президенты Алеся МИХАЛЕВИЧА, арестованного в ночь после выборов 19 декабря 2010 года, которого выпустили на свободу только после того, как он подписал обязательство сотрудничать с КГБ.

Депутаты Европарламента также отметили случай редактора оппозиционного веб-сайта Хартия’97 Натальи РАДИНОЙ, арестованной за организацию и участие в массовых протестах. Сразу после освобождения ее поместили под домашний арест.

Кроме того, в резолюции Европарламент осудил неуважение фундаментальных прав и свобод человека властями Беларуси и призвал к безусловному освобождению всех политических заключенных.

Как сообщал УНИАН, европейские дипломаты уже начали подготовку новых санкций против Беларуси в связи с начавшимися в стране судебными процессами против участников мирных акций протеста 19 декабря 2010 года.

Предполагается, что санкции будут направлены против людей, близких к Президенту Беларуси Александру ЛУКАШЕНКО, подозреваемых в «перекачивании» денег, полученных от продажи нефтепродуктов, удобрений и оружия, на счета белорусской номенклатуры. При этом санкции не должны негативно повлиять на экономику Беларуси, а также на европейские компании в Латвии, Литве, Нидерландах и Польше. Предполагается, что новые санкции против руководства Беларуси министры стран ЕС могут принять уже в апреле.

31 января Совет иностранных дел ЕС ввел ограничительные санкции против 157 белорусских чиновников, ответственных за жестокий разгон демонстрантов после президентских выборов 19 декабря 2010 года.

19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент А.ЛУКАШЕНКО с поддержкой около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав около 1000 человек, в том числе 7 из 9 альтернативных кандидатов в Президенты.