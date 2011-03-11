ГПУ готова передать в суд дело против Тимошенко

Генеральная прокуратура Украины готова передать в суд уголовное дело в отношении лидера партии “Батьківщина” Юлии ТИМОШЕНКО сразу же по окончании ознакомления с ним обвиняемой и ее адвоката.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины 10 марта 2011 года вручил адвокату Ю.ТИМОШЕНКО Богдану ФЕРЕНЦУ письмо с тем, чтобы он ознакомил свою подзащитную с его содержанием.

В частности, в письме речь идет о том, что 21 февраля 2011 года Ю.ТИМОШЕНКО объявлено о завершении досудебного следствия по уголовному делу об обвинении в превышении служебных полномочий, злоупотреблении служебным положением, повлекшими тяжелые последствия и нарушения бюджетного законодательства.

Согласно протоколу об объявлении завершения досудебного следствия, Ю.ТИМОШЕНКО выразила желание знакомиться с материалами уголовного дела с участием защитника.

“В соответствии с требованиями ст. 218 Уголовно-процессуального кодекса Украины, этот процесс является правом, а не обязанностью обвиняемого. Вместе с тем, выразив желание знакомиться с материалами дела, обвиняемая не должна совершать действий по безосновательному затягиванию этого процесса. Каждый рабочий день с 9 до 18 часов Ю.ТИМОШЕНКО имеет возможность в удобное для нее время знакомиться с материалами уголовного дела. В случае невозможности защитнику прибыть по уважительным причинам, обвиняемая может отложить ознакомление до его явки”, - сказано в сообщении.

Отдел связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры напоминает, что следователь по делу и раньше удовлетворял все ходатайства Ю.ТИМОШЕНКО, если они не противоречили действующему законодательству.

Генеральная прокуратура готова передать в суд уголовное дело сразу же по окончании ознакомления с ним обвиняемой и ее защитника, отмечается в сообщении.