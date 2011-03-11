Азаров: Кабмин с марта 2010 года не привлекал российские кредиты, кроме 2 млрд. долларов ВТБ

Правительство Украины с марта 2010 года не привлекало кредиты российских финансовых агентов, кроме кредита банка "ВТБ" в размере 2 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на пресс-конференции в Киеве.

«Правительство больше денег в России не привлекало, никаких», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 июня 2010 г. Украина получила от российского «Внешторгбанка» (ВТБ) на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд. долл. для покрытия дефицита Государственного бюджета под 6,7% годовых с правом трехкратной пролонгации.