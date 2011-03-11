Вклады "Родовид Банка" будут переведены в госбанк – Азаров

Решение по проблемным банкам будет принято в марте, а вклады "Родовид Банка" будут переведены в государственный банк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на пресс-конференции.

«По "Родовиду" уже фактически принято решение. Решение это будет связано с тем, что все вкладчики будут присоединены к надежному государственному банку и получат возможность получить свои вклады, - сказал Н.АЗАРОВ. - …Решение такое есть, но сейчас готовятся формальности. Это решение должно касаться не только "Родовида", оно должно касаться и других банков, должно пройти экспертно-аналитический совет, то есть все необходимые процедуры».

Премьер призвал вкладчиков "Родовид Банка" не стоять в очередях, а «немножко подождать». По этому поводу Н.АЗАРОВ сказал: «Я думаю, что в течение марта месяца этот вопрос будет решен окончательно и вы спокойно получите возможность либо оставить свои депозиты, либо их снять. Никаких проблем я абсолютно не вижу».

Как сообщал УНИАН, 25 февраля т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, отвечая на вопросы украинцев в рамках проекта «Разговор со страной», что такие банки, как «Родовид Банк», банк «Надра», остаются проблемными, и проблемы данных банков необходимо решать так, чтобы не пострадали вкладчики.

Справка УНИАН. 10 июня 2009 года Кабинет министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

«Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

«Родовид Банк» в 2010 году увеличил чистый убыток на 1% по сравнению с 2009 годом – до 4,209 млрд. грн.