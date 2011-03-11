Минфин 15 февраля проведет аукцион по размещению ОВГЗ

Министерство финансов Украины 15 марта 2011 года проведет аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства.

К размещению будут предложены бумаги с погашением: 14 сентября 2011 года со сроком обращения 182 дня, 7 марта 2012 года со сроком обращения 357 дней.

Также Минфин будет размещать ОВГЗ с погашением 29 января 2014 года с полугодичной выплатой процентного дохода и с погашением 13 июля 2016 года с ежеквартальной выплатой процентов. По последним бумагам предусмотрен досрочный выкуп после осуществления пяти купонных платежей.

Как сообщал УНИАН, по результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет Украины в январе 2011 года поступило 2,806 млрд. грн.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.