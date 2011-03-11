Доходы бюджета Пенсионного фонда в январе-феврале выросли до 29,3 млрд. грн.

По оперативным данным, в Пенсионный фонд Украины со всех источников финансирования в январе-феврале 2011 года поступило 29,252 млрд. грн., что на 21,3%, или 5,137 млрд. грн., больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.

Согласно сообщению, собственные поступления составили 19,676 млрд. грн. – 104,3% плановых назначений. В январе-феврале т.г. сумма собственных доходов увеличилась на 22,8%, или 3,648 млрд. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи в отчетном периоде составили 33,716 млрд. грн.