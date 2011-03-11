Янукович подписал закон, который обязывает банки иметь уставный капитал на уровне 120 млн.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности банков».

Соответствующее сообщение размещено на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности банков».

Закон направлен на приведение порядка государственной регистрации банков в соответствие со специальным законодательством в сфере государственной регистрации юридических лиц, усовершенствование банковского надзора и организации внешнего аудита банков, усиление защиты прав кредиторов, обеспечение внутреннего финансового мониторинга с целью недопущения использования банков для отмывания доходов, полученных преступным путем.

В частности, предусмотрено увеличение с 75 до 120 млн. грн. суммы, которую банк должен иметь в своем уставном капитале. При этом Верховная Рада дала 5 лет на приведение банками уставных капиталов в соответствие с нормами законодательства.

Предусмотрен единственный для всех субъектов предпринимательской деятельности порядок государственной регистрации, согласно которому государственная регистрация юридических лиц проводится государственным регистратором исключительно в исполнительном комитете городского совета города областного значения или в районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации по местонахождению юридического лица и предусматривает внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

В то же время предусмотрено, что законом могут быть установлены требования относительно регистрации учредительных документов в органе, определенном законом.

Предусмотрено также, что Национальный банк будет осуществлять согласование уставов банков и вести Государственный реестр банков.