Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9430/7,9525 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9320/7,9380, к 12:00 цены повысились до 7,9360/7,9390. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9430/7,9525.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2767/0,2770, к 12:00 сузился спрэд – 0,2767/0,2768. К закрытию цены установились на уровне 0,2766/0,2768. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,7399 (+0,2424).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3832/1,3834, а к 15:00 упали до 1,3778/1,3780. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9755/10,9855, к 12:00 цены ушли вниз – 10,9550/10,9650. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 10,9590/10,9680.