Собственный капитал украинских банков в январе-феврале увеличился до 141,9 млрд. грн.

Собственный капитал украинских банков в январе-феврале т.г. увеличился на 3% - до 141,9 млрд. грн., что составляет 14,5% их пассивов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Оплаченный зарегистрированный уставный капитал увеличился на 0,5% - до 146,6 млрд. грн.

Обязательства банков за два месяца т.г. увеличились на 3,6% - до 833,2 млрд. грн. В т.ч. средства физических лиц составляют 281,1 млрд. грн., или 33,7% от обязательств, средства субъектов хозяйствования - 146,6 млрд. грн., или 17,6%, межбанковские кредиты и депозиты – 171,6 млрд. грн., или 20,6%.

Активы банковской системы Украины в январе-феврале т.г. выросли на 3,5% и составили 975,1 млрд. грн., общие активы - 1 123,3 млрд. грн.

Лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций в январе-феврале т.г. имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 18 банков.