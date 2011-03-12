МВФ может принять решение о выделении Украине очередного транша в апреле - Тигипко

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) может принять решение о выделении Украине очередного транша в рамках кредитования в апреле 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сказал вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

По его словам, для всех инвесторов Украины, в том числе МВФ, сегодня решающим фактором является проведение в Украине пенсионной реформы.

«Безусловно, все сейчас смотрят на то, насколько мы можем принимать решение по пенсионной реформе. И все будут ждать, сможем мы это сделать или нет. Потому что если не сможем, для всех инвесторов, не только для Международного валютного фонда, это будет сигналом. Сигнал о том, что мы не можем идти на непопулярные шаги», - отметил С.ТИГИПКО.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл. Средства могут поступить в Украину после начала проведения пенсионной реформы.