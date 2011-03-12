Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9395-7,9455 грн./долл.

Сегодня, 12 марта, в связи с тем, что все мировые рынки выходные, торги на украинском межбанковском рынке по всем валютам были возможны только на ТОМ’е.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 7,9380/7,9490, к закрытию торгов сузился спрэд – 7,9395/7,9455.

Рублевый рынок открылся на ТОМ’е котировками 0,2761/0,2765, к закрытию цены сконцентрировались в диапазоне 0,2762/0,2764.

Рынок евро-гривня открылся на ТОМ’е индикативными котировками 11,0345/11,0515, к закрытию торгов цены составили 11,0345/11,0490.