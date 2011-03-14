Ярошенко считает, что Украине дефолт не грозит

В Украине сегодня есть достаточное количество финансовых ресурсов, и дефолт ей не грозит.

Об этом заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО 12 марта в Донецке на пресс-конференции, комментируя тот факт, что американское издание «Business Insider» внесло Украину в список 18 стран, которым грозит дефолт.

«Я также подтверждаю, что у нас абсолютно нет никаких оснований для того, чтобы такие оценки делать…. Сейчас у нас достаточно финансовых ресурсов, и мы обслуживаем все свои долговые обязательства без проблем», - сказал министр.

Он объяснил эту информацию о возможном дефолте в Украине лишь некомпетентностью того агентства, которое сделало подобный вывод. «Но вы знаете, что мир у нас не маленький, он большой. В мире очень много разнообразных агентств, которые делают соответствующие исследования. То есть эта информация сделана агентством, возможно, которое не знает реальной ситуации, того, что происходит в финансах нашего государства», - отметил Ф.ЯРОШЕНКО.

Он напомнил, что, действительно, «в минувшем году мы столкнулось с очень большими проблемами с точки зрения в обслуживании системы государственных финансов».

По словам Ф.ЯРОШЕНКО, на момент прихода его на должность министра, государственная казна, действительно, была пуста.

«Если привести пример, то когда я стал министром финансов, я думал, что там будет все просто, у меня есть большой опыт работы в государственной системе, я достаточно совершенный финансист, разрабатывал десятки бюджетов…а когда я на протяжении недели поработал, у меня было очень печальное состояние, как у человека. Почему? Потому что на счетах совсем нет денег, государственная казна была полностью пустая, долговая нагрузка была очень большой и разбалансированность системы была», - сказал министр. Но при этом добавил, что пришедшей новой команде «было ясно и понятно, что и как делать».

«Мы прошли непростой путь, но сбалансировали эту систему государственных финансов», - отметил Ф.ЯРОШЕНКО.

Он проиллюстрировал свои слова показателями, полученными министерством по итогам 2010 года.

«По результатам 2010 года мы все показатели, запланированные госбюджетом, выполнили. Если мы планировали дефицит госбюджета по общегосударственным расходам в размере 5%, то мы получили 4,44%. То есть, мы вложились, и даже наш показатель получен значительно лучший. А в 2009 году этот показатель был с учетом спрятанного дефицита около 18%. То есть за этот период нам удалось сбалансировать, и на конец 2010 году у нас больше 25 млрд. грн. уже было на казначейских счетах», - констатировал Ф.ЯРОШЕНКО.

Говоря о сегодняшнем дне, глава министерства финансов еще раз подчеркнул, что в Украине «достаточно ресурсов», а дефицит государственного бюджета в 2011 году «составит 3,5%, в 2012 году дефицит планируется на уровне 2,5% , а в 2013 году этот показатель будет равен 2%».