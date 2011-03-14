Завтра ВР рассмотрит во втором чтении антикоррупционный законопроект - Литвин

Завтра Верховная Рада Украины рассмотрит во втором чтении проект закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине», который подан на рассмотрение парламента Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании согласительного совета председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Он напомнил, что будет продолжено постатейное рассмотрение этого законопроекта.

Также В.ЛИТВИН сообщил, что завтра ВР заслушает отчет о выполнении госбюджета за 2010 год.