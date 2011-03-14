Премьер Японии: последствия землетрясения стали худшим кризисом со времен Второй мировой войны

В воскресенье, 13 марта, японские власти работали над тем, чтобы избежать краха трех ядерных реакторов в центре Фукусима Даичи, пострадавших от землетрясения и цунами в пятницу, 11 марта, в результате которого, по всей вероятности, на севере страны погибло около 10 000 человек.

Об этом сообщает телеканал France 24.

Другая проблема произошла в ночь с воскресенья на понедельник на станции в префектуре Ибараки, всего в 120 км к северу от Токио: перестал работать насос системы охлаждения второго реактора. Эта АЭС Токай известна по ядерной аварии 1999 года.

Премьер-министр Японии Наото КАН на пресс-конференции заявил, что землетрясения и его последствия - цунами, ядерные аварии – стали худшим кризисом на архипелаге со времен Второй мировой войны, однако подчеркнул, что нет никаких оснований говорить о «новом Чернобыле».

Около двух миллионов домов на севере страны, где температура воздуха зимняя, продолжают оставаться без электричества, также в 1,4 млн. домах не работает водопровод. Сотни тысяч людей были эвакуированы после землетрясение из пострадавших районов, в том числе около 140 000 - из района станции Даичи. Для оказания помощи были мобилизованы сто тысяч японских солдат, что вдвое превышает число, объявленное ранее.

Мобилизовано и международное сообщество: около 70 стран предложили или уже направили в Японию помощь, в частности десятки спасательных команд, еще 17 команд готовы к отправке.

В то же время опасения по поводу ситуации в реакторе станции Фукусима остаются. Персонал станции, находящейся в 240 км к северу от Токио, работает над тем, чтобы предотвратить плавление топливных элементов второго и третьего реактора, для чего морская вода будет вводиться в реактор №2, как это делается на реакторе №3.

Результатом землетрясения стал и спад экономической активности в Японии. Так, электронный гигант Sony приостановил работу восьми заводов, один из которых был затоплен в результате цунами. Все производство было прекращено на четырех сборочных заводах Nissan, - и это только два примера из длинного списка предприятий, пострадавших в большей или меньшей степени.

Что касается оценки в 10 000 погибших, то она, вероятно, будет пересмотрен в сторону увеличения, т.к. помощь еще не достигла некоторых пострадавших районов. Портовый город в префектуре Мияги Минамисанрику, который насчитывал 17 500 жителей, был практически разрушен, и о половине населения нет никакой информации.