"Пенсионная реформа подтолкнет людей к страхованию жизни..."

О влиянии кризиса на украинский рынок страхования жизни, о посткризисных тенденциях, политике лайфовых страховщиков, прогнозах развития рынка в текущем году, о влиянии пенсионной реформы на работу страховых компаний в интервью УНИАН рассказала председатель правления «Граве Украина Страхование жизни» Наталья БАЗИЛЕВСКАЯ.

Кризис, клиенты, компания - что изменилось?

- Наталья Владимировна, как рынок страхования жизни справился с кризисом и как изменилась стратегия компании в период кризиса?

- На самом деле страхование жизни не пострадало так сильно, как рисковое страхование, которое в большей мере было связано с банковским сектором. Хотя, естественно, клиентов во всех сферах бизнеса стало меньше и страхование жизни - не исключение. Связано это, прежде всего, со снижением платежеспособности клиентов.

Анализируя ситуацию, можно сказать, что кризис показал, в каком состоянии находятся компании. Легко строить амбициозные планы, когда весь рынок растет, кризис – это все-таки своего рода «проверка на прочность», проверка правильности выбранной стратегической политики компании, которая при возникновении сложных ситуаций позволяет безопасно его пережить. У нас, допустим, очень осторожная политика - мы предлагаем не сверхдоходы, но зато показатель платежеспособности нашей компании всегда был на самом высоком уровне.

Акцент несколько сместился в сторону необходимости дополнительного обслуживания клиентов, больше стали учитывать их индивидуальные пожелания. Кроме того, на привлечение клиентов влияет не только политика самой компании, но и работа с компаниями-партнерами. «Граве Украина» работает с «Евролайф Украина», самым сильным страховым посредником по страхованию жизни в Украине, соответственно, очень многое зависело и от нее.

- Клиенты компании во время кризиса стали более требовательными?

- Мы не заметили каких-то особых требований, но, понимая, что многие из клиентов испытывают финансовые затруднения, старались к каждому случаю применять индивидуальные решения. Программы лояльности, которые были введены компанией до кризиса, в частности, связанные с возможностью рассрочки оплаты страхового платежа, предотвратили возможный отток клиентов. Уровень выкупов в тот момент, к сожалению, возрос, но это в первую очередь было связано с тем, что люди стали меньше доверять государству: невозвраты депозитов и временные администрации в банках, нестабильный курс валюты, напряженная политическая ситуация в стране – все это привело к тому, что каждый стремился забрать свои накопленные сбережения, и страховые компании не стали исключением. Сейчас же население более активно возобновляет и перезаключает договоры.

- Изучала ли компания, кто на сегодня является ее клиентами? По сфере деятельности, по доходам?

- Страховые продукты не дешевые, у нас есть клиенты, работающие в разных сферах бизнеса и из всех регионов Украины, которым важно защитить себя и семью от непредвиденных обстоятельств. Это люди с разным уровнем дохода При этом уровень защиты у каждого разный, в зависимости от того, что интересно – больше накопительная составляющая или максимальная социальная защита семьи клиента. В целом, наверное, наши клиенты – обеспеченные люди с уверенной жизненной позицией, хотя встречаются и очень крупные индивидуальные полисы, когда суммы по окончании срока действия договора достигают 2-3 млн. грн. Наша статистика, произведенная по окончании 2010 года, показала, что на сегодня по сбору страховых платежей лидируют Киев и Киевская область, а также восточные регионы страны. Также уже возобновился процесс активизации корпоративного страхования, так как в начале кризиса бизнес структурам было не до страхования жизни. Положительно, что сейчас этот вопрос стал опять актуальным.

- Какая доля корпоративного страхования в портфеле компании?

- Доля существенная, думаю, где-то около 30%. Хотя до кризиса корпоративное страхование достигало 40%. Дело в том, что в период кризиса многие корпоративные клиенты получали выкупные суммы и часто направляли их на погашение задолженности по заработной плате своим сотрудникам. При этом стоит отметить, что некоторым это было еще и выгодно, так как многие заключали договоры, когда курс доллара составлял около 5 грн./долл., а размер выкупной суммы рассчитывался по курсу почти 8 грн./долл. Понятно, что выкупная сумма всегда меньше размера внесенных страховых платежей, но если учесть инфляцию гривни, то клиенты в данном случае, можно сказать, ничего не потеряли.

- Поменялась ли политика компании в части уменьшения расходов, кадровых вопросов, комиссионная политика?

- Мы считаемся уникальной компанией по соотношению количества сотрудников и объемов страховых платежей, которые привлекаются компанией. У многих страховщиков в центральном офисе работает более 120-130 человек, у нас же всего 28. Это связано с тем, что компания всегда активно работала над автоматизацией и оптимизацией всех рабочих процессов. При этом людской ресурс используется для того, чтобы индивидуально работать с клиентом. Поэтому не было необходимости что-то менять в кадровой политике и решать вопросы затрат за счет сокращения персонала.

Прогнозы на 2011 – осторожные , но... перспективные

- С какими показателями сбора страховых платежей компания закончила 2010 год?

Объемы полученных страховых платежей равны показателю 2009 года, и в 2010 году наши премии составили 149,026.7 тыс. грн., было осуществлено 25983.5 тыс. грн. страховых выплат, активы компании увеличились и стали равны 494587.9 тыс. грн., сумма резервов достигла 479876.6 тыс. грн.

- Какой рост сбора страховых платежей запланирован на текущий год?

- Мы ожидаем увеличение страховых платежей на 20-30% по сравнению с 2010 г. Наши планы всегда осторожны, но на практике мы их всегда перевыполняем.

- Как на сегодня происходит сотрудничество «Граве Украина Страхование жизни» и рисковой СК «Граве Украина»?

- Мы совершенно разные компании, и наши виды деятельности отличаются. Мы не планируем делать кросс-продажи и каким-либо способом объединять компании. Но если клиент лайфовой или рисковой компании заинтересован в продуктах «сестринской» компании, то прилагаем максимум усилий для того чтобы удовлетворить запросы. Но в основном политика направлена на то, чтобы две компании соответствовали определенным европейским стандартам и политике всего концерна GRAWE. В рисковой компании в последнее время усилия сосредоточены также и на формировании IT-системы.

- То есть универсальных страховых продуктов, которые бы содержали в себе и страхование жизни, и рисковое страхование пока нет?

- Действительно таких продуктов пока нет, потому что все-таки GRAWE купил украинскую страховую компанию и поэтому времени и средств на то, чтобы компания соответствовала стандарту концерна нужно потратить немало. Поэтому в отношении с клиентами на сегодня больше применяется индивидуальный подход.

- Запланировано ли на текущий год увеличение уставного капитала компании и в целом какую политику проводит материнская компания в части инвестирования в украинские "дочки"?

- У нашей компании, насколько я знаю, один из самых высоких показателей уровня платежеспособности на рынке, поэтому проблема увеличения уставного фонда перед нами не стоит. Если говорить о финансировании отдельных проектов в Украине, то для этого мы используем немного другой метод. А именно, прибыль полученная в Украине от ведения бизнеса, не выплачивается акционерам в виде дивидендов, а остается в Украине и направляется на развитие бизнеса. При этом, как известно, существует ряд законодательных предложений по ужесточению требований к размеру минимального уставного фонда страховых компаний, в частности, для компаний по страхованию жизни - до 5 млн. евро. В случае их принятия мы, как законопослушная компания, будем увеличивать свой уставный фонд. Но на сегодня необходимости увеличивать уставный фонд у компании нет.

- Как рынок страхования жизни воспринял принятие Налогового кодекса?

- Могу сказать что основной новацией для страховщиков является изменение порядка налогообложения. При работе над внедрением новой системы налогообложения страховщиков законодатель очень тесно работал с рынком. Хотелось бы отметить, что очень много наших пожеланий действительно были учтены. Главная проблема, на мой взгляд, состоит только в том, что страховщики не имели практики работы в такой системе и еще пока не знают, где могут возникнуть проблемы. Когда начнется реальная работа, а запланировано, что страховщики перейдут на новую систему налогообложения с начала следующего года, то тогда и будут возникать спорные моменты. В целом документ неплохой, но технически, я думаю, будет очень много проблем.

- Есть ли у GRAWE планы по приобретению страховых компаний в Украине?

- На сегодняшний день у нас программа-минимум - привести работу уже работающих в Украине компаний в соответствие стандартам GRAWE. Кроме того, хотелось бы вывести компании на докризисные показатели работы. И возможно, только после этого можно будет вернуться к вопросу покупки новых активов. В принципе, в планах это обсуждается, но, наверное, это не перспектива ближайшего времени.

"Лайфовики" рассчитывают на пенсионную реформу...

- Какие у Вас ожидания по развитию рынка в текущем году? Стоит ли ожидать роста рынка? Какие внешние факторы будут влиять на развитие рынка лайфового страхования?

- В связи с тем, что во втором полугодии 2010 года наблюдался довольно активный рост страховых платежей по всем видам страхования и во всех компаниях, то естественно, что на текущий год у нас также довольно оптимистичные планы. Уровень заключенных договоров запланирован выше, чем был в 2010 году. Кроме того, в планах компании расширение линейки страховых продуктов. Один из новых страховых продуктов предоставляет возможность составления своего рода пенсионного плана и, думаю, он будет очень востребован, учитывая инициативы по реформированию пенсионной системы.

Пенсионная реформа, которая в стране началась, очень востребована и своевременна. Но, к сожалению, интересы не всех возрастных групп эта реформа удовлетворит, так люди, начиная с 30-35 лет, должны будут самостоятельно заботится о своем пенсионном обеспечении. В такой ситуации возрастает роль страхования жизни.

На мой взгляд, необходимо, чтобы пенсионная реформа позволила принимать в ней участие людям, которые достигли пенсионного возраста – минус один год. Такой подход обеспечит всему населению Украины равные права и повысит заинтересованность в участии во втором уровне пенсионной системы. Реализация такого подхода позволит нивелировать негативные настроения людей старшего возраста. Даже если накопленная сумма будет недостаточна для выплаты пожизненной пенсии, она может быть выплачена разово или может стать предметом наследства.

Кроме того, рынок лайфа считает, что максимальный размер взносов в накопительный уровень необходимо увеличить как минимум вдвое (до 15%). Это связано с тем, что многие страны, в которых было реализовано реформирование пенсионной реформы, столкнулись с тем, что по окончанию трудовой карьеры накопленный капитал был очень мал для того, чтобы безбедно встретить пенсионный возраст… Опыт других европейских стран показывает, что процент отчислений в обязательный накопительный фонд достигает 26%. В связи с тем, что в нашей стране отчисления в солидарный обязательный уровень достаточно высок и равен 35,2%, то предложенные 7% не делают их конкурентоспособными. Такой низкий процент отчислений по второй уровень не заинтересует легализировать заработные платы. Поэтому в ближайшем будущем необходимо предусмотреть постепенное перенесение нагрузки из первого уровня во второй.

Также необходимо уменьшить уровень диференцированности пенсионных выплат в солидарной системе с 12 до двух раз на с 2012 до 2028 года, т.к. главная функция солидарной системы – это гарантия обеспечения минимальной пенсии по достижении пенсионного возраста. Поэтому основная дифференцированость пенсии должна осуществляться именно на втором уровне.

При этом считаем, что создание Накопительного пенсионного фонда, как дополнительного института, будет дублировать работу негосударственных пенсионных фондов, что будет создавать препятствия для работы частного сектора на втором уровне и, соответственно, будет способствовать уменьшению притока инвестиционных ресурсов и торможению развития негосударственных пенсионных фондов и компаний по страхованию жизни.

Мы уверены, что компании по страхованию жизни должны иметь возможность получать лицензии на администрирование открытого негосударственного пенсионного фонда. Опыт развитых европейский стран показывает, что там компании по страхованию жизни выступают в роли негосударственных пенсионных фондов.

- Является ли украинский рынок страхования жизни перспективным с точки зрения инвестора и что нужно сделать, чтобы повысить привлекательность сектора для инвестиций?

- На сегодня население Украины всего на 4% охвачено рынком страхования жизни, и этот показатель достаточно красноречив. Поэтому поле для деятельности есть. Главная сложность состоит в том, что у населения, к сожалению, низкий уровень знаний в сфере страхования, люди не до конца понимают важность страхования жизни, и нужно потратить достаточно много средств и времени для того, чтобы что-то изменилось. Я думаю, в этом плане существенно поможет пенсионная реформа, так как люди будут вынуждены заняться самообразованием в области страхования жизни и пенсионного обеспечения.

- Спасибо за интервью

Беседовал Алексей Савченко (УНИАН)

