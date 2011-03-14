Азаров: мир еще не преодолел финансово-экономический кризис 2008-2009 годов

Стамбул. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что мир еще не преодолел финансово-экономический кризис 2008-2009 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на «Саммите лидеров перемен» в Стамбуле.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что о непреодолении кризиса свидетельствуют негативные изменения на рынке нефтепродуктов, а также другие негативные факторы экономического характера, в том числе повышение цен на продовольствие и золото.

«Вышли ли мы сейчас из того кризиса, в котором находились наши страны в 2008-2009 годах? Насколько стабильно и устойчиво мы можем выйти из этого кризиса? Не является ли рост цен на продовольствие, на энергоносители, беспрецедентный рост цен на золото свидетельством того, что мы еще далеки от выхода из этого кризиса», - сказал премьер.

При этом он отметил, что, учитывая негативные изменения на различных рынках, можно сделать вывод, что принятые странами антикризисные меры не привели к ожидаемым результатам.

«Те меры, которые предпринимались для стабилизации финансово-экономической сферы, наверное, не являлись адекватными и мы еще долго будем испытывать последствия этих мер. Не стали ли политические события в странах Северной Африки как раз следствием этих глобальных процессов?» - сказал Н.АЗАРОВ.