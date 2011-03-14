Мировой финансовый кризис показал, что мир еще экономически слаб - Азаров

Мировой финансовый кризис показал, что мир еще экономически слаб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в ходе своего выступления на форуме "Саммит лидеров перемен" в Стамбуле.

«Равно так, как и физическое состояние планеты находится еще в состоянии молодости и перемен, так и общественно-экономическая жизнь нашей планеты не стабильна. И последние события, связанные с экономическим и финансовым кризисом, показали, что банкротство одного из банков - «Леман Бразерс» в США послужило своего рода цунами, которое опрокинуло на годы всю финансовую систему мира», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что трагедия в Японии свидетельствует о том, что наш мир находится в самом начале своего формирования.

«Наша планета еще очень молода. И события в Японии, к которой приковано внимание всего мира, показывают, что наша планета находится в самом начале своего формирования и в начале своей жизни. Нам, пережившим Чернобыль, хорошо понятно сейчас состояние народа Японии, правительства Японии, которым мы выражаем глубочайшее сочувствие», - сказал Н.АЗАРОВ.