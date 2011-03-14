НБУ включил недвижимость в перечень возможного обеспечения по стабкредитам

Национальный банк Украины включил недвижимость в перечень возможного основного обеспечения по стабилизационным кредитам при пролонгации соответствующего договора.

Это предусмотрено в постановлении Нацбанка №40 (зарегистрировано в Минюсте 9 марта т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

Данным документом регулятор вносит соответствующие изменения в Положение о предоставлении Нацбанком Украины стабилизационных кредитов банкам Украины.

В частности, НБУ дополнил перечень основного обеспечения по пролонгированным стабкредитам недвижимым имуществом (здания и сооружения), которое принадлежит банку или владельцу существенного участия в банке и находится на территории Украины. Корректирующий коэффициент по этому виду обеспечения - 0,7.

При этом регулятор указывает, что недвижимость может выступать основным обеспечением не во всех случаях, а только тогда, когда обеспечение до продления договора не соответствует нынешним требованиям регулятора.

Согласно циркулярам Нацбанка, на сегодня основным обеспечением по стабкредитам могут выступать: все виды облигаций правительства Украины; долговые ценные бумаги, эмитированные Национальным банком Украины; облигации Государственного ипотечного учреждения, размещенные под гарантии украинского правительства; гарантии Кабинета министров Украины; а также средства в иностранной валюте (доллары США, евро, английские фунты стерлингов, швейцарские франки, японские иены), которые размещены банком в Национальном банке Украины в форме гарантийного депозита (без уплаты процентов по ним с указанием этого в соответствующем договоре) на срок не менее чем срок пользования стабилизационным кредитом.

Постановление №40 вступит в силу со дня официальной публикации.

Как сообщалось, согласно вышеуказанному Положению НБУ предоставляет стабилизационные кредиты платежеспособным банкам на срок до 90 дней с возможностью продлить срок пользования кредитом еще на 90 дней. Общий срок пользования стабкредитом не может превышать 360 дней, а в случае реальной угрозы стабильности работы банка – 450 дней.