Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9450/7,9520 грн./долл.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9410/7,9475, к 12:00 цены поднялись до 7,9460/7,9490. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9450/7,9520 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2768/0,2771, к 12:00 цены выросли до 0,2780/0,2781. К закрытию цены достигли уровня 0,2783/84. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,5572 (-0,1827).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3909/1,3911, а к 15:00 выросли до 1,3955/1,3987. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0460/11,0590, к 12:00 цены ушли вверх - 11,0880/11,0980. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,0810/11,0970.